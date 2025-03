CERVETERI - Nuova mattinata di formazione sulle manovre salvavita. L'appuntamento è il per il 29 marzo sempre a via Piave 34, a partire dalle 8. «Quello dell'apprendimento delle manovre salvavita è un tema più che mai attuale» - ha spiegato la dottoressa Martina Abilitato organizzatrice dell'iniziativa insieme ad Agenla Fedele, anche lei operatrice di Pronto soccorso. «In questi corsi – ha aggiunto – non ci soffermeremo solamente alla teoria o alla simulazione su dei manichini delle tecniche di rianimazione, ma ricreeremo delle vere e proprie situazioni di pericolo. Dall’avvistamento della persona colta da malore, dalle azioni e i gesti da mettere in atto, al modo di approcciare al malcapitato ma anche a come chiamare i soccorsi: dobbiamo sempre ricordarci che l’operatore che ci risponde al telefono non conosce le strade di tutto il territorio, non ha poteri paranormali, dobbiamo essere diretti, chiari, precisi ed immediati. Ogni secondo risparmiato in questi casi, è un secondo che vale la vita. Invito quindi chiunque volesse essere formato in maniera professionale, per una conoscenza proprio personale, ma anche chi ha la necessità per motivi lavorativi di doverlo fare, ad iscriversi al corso. Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare, anche tramite whatsapp, il numero 3488707993».

©RIPRODUZIONE RISERVATA