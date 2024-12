TARQUINIA - Litorale viterbese passato al setaccio nell’ultimo mese da parte della Polizia di Stato. Sono stati 18 i servizi di controllo straordinario del territorio organizzati dalla Questura di Viterbo, anche con l’ausilio di equipaggi del Commissariato di Pubblica sicurezza di Tarquinia, del Reparto prevenzione crimine di Roma e della sezione Polizia Stradale di Viterbo, che hanno consentito il monitoraggio anche della zona del litorale di Tarquinia e Montalto.

Sono stati anche effettuati, ad opera del personale della Divisione Polizia amministrativa, servizi di controllo nelle discoteche nelle ore notturne dei fine settimana per verificare il rispetto della normativa vigente in materia. E’ stata, infine, garantita la sicurezza in occasione dei numerosi servizi di ordine pubblico inerenti le manifestazioni di protesta dei lavoratori del comparto agricolo svoltesi nella provincia di Viterbo. Molto intensa, inoltre, l’attività della sezione Polizia stradale di Viterbo, finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione viaria sulle principali arterie della provincia viterbese. In particolare, i quotidiani servizi della Specialità hanno consentito complessivamente di controllare 588 persone e 497 veicoli, denunciare 10 persone in stato di libertà all’autorità giudiziaria, elevare 345 verbali per violazioni al codice della strada con 8 patenti di guida e una carta di circolazione ritirata, nonché con la decurtazione di 503 punti dai documenti di guida.

Nello specifico, le sanzioni amministrative hanno riguardato il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, la repressione del fenomeno della distrazione alla guida dovuto all’utilizzo degli smartphone, il mancato allaccio delle cinture di sicurezza, le irregolarità relative all’obbligo di assicurazione e revisione dei veicoli, il mancato pagamento del pedaggio autostradale, la verifica del rispetto delle normative che regolano il settore dell’autotrasporto. Le pattuglie sul territorio hanno anche rilevato 25 incidenti stradali, dei quali 8 con feriti, nonché effettuato 2 controlli amministrativi ad esercizi commerciali connessi alla circolazione dei veicoli, nello specifico un’autofficina e un’autoscuola con l’arresto per tentato furto di un cittadino di nazionalità albanese.

