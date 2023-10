CIVITA CASTELLANA – Domenica 22 ottobre alle 16,30 nella sala conferenze della curia vescovile in programma l’“Introduzione all’anno catechistico e consegna itinerario catechistico preadolescenti”.

Alle 18,30 celebrazione eucaristica nella cattedrale di Civita Castellana, dove il vescovo Marco Salvi si rivolgerà agli operatori, impegnati nel servizio catechetico ed educativo delle comunità parrocchiali della diocesi, per affidare il mandato di operare nel nome della chiesa per il Regno di Dio.

La cerimonia vedrà la presenza di catechisti incaricati dalle 76 parrocchie della diocesi, che rappresentano in modo singolare la dimensione ecclesiale del ministero catechistico, in preghiera e in ascolto del proprio vescovo che l’invia a essere testimoni credibili in questa generazione, con l’impegno di essere fedeli e umili, sostenuti dalla forza che viene dal Signore. Il mandato è un riconoscimento della chiesa del proprio carisma, e forte di questo mandato è inviato nel mondo ad annunciare, a testimoniare con la vita e nel servizio alla comunità, Gesù Cristo morto e risorto per tutti noi. Evento di grande intensità e di forte partecipazione in comunione con il vescovo, per essere messaggeri di un annuncio di speranza e di fiducia che ognuno degli animatori parrocchiali infonderà nella realtà quotidiana del lavoro, della parrocchia e della famiglia. Un avvenimento dal quale traspare il volto di una comunità tutta ministeriale, la quale vive nella dimensione profetica ed evangelizzante. Persone coinvolte con il cuore che si sentono compartecipi e responsabili della missione della chiesa.

