CIVITAVECCHIA – Acea ha comunicato che, a causa della sospensione della fornitura da parte di Talete, nella giornata di oggi potrebbero verificarsi mancanza di acqua o abbassamenti di pressione a Borgata Aurelia, La Scaglia e via Aurelia Nord, Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea), zona industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa), area portuale, Punton dei Rocchi, Santa Lucia e cimitero nuovo.

Per limitare i disagi, Acea Ato 2 spa ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in via Gioacchino Rossini e piazza Antonio Vivaldi.

Per casi di effettiva e improrogabile necessità, sarà possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento al numero verde 800.130.335.