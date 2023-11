CERVETERI - Dopo gli interventi di messa in sicurezza per alcuni rami caduti a causa del forte vento, volontari della protezione civile di Cerveteri sono stati impegnati nei giorni scorsi anche nel liberare alcune strade dall’acqua. Gli interventi, in particolar modo, si sono resi necessari in via Caere Vetus, via Scarlatti e via di Casetta Mattei.

