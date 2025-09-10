TARQUINIA - Incessante lavoro per i volontari Aeopc per far fronte alle emergenze legate al maltempo. Pioggia e vento si sono infatti abbattuti anche sul litorale viterbese, dove si sono registrati allagamenti e problemi di viabilità.

In particolare, durante la notte tra martedì e mercoledì la strada Tarquiniese è stata chiusa a causa del forte fango e detriti che si è accumulato lungo la carreggiata.

Sul posto, oltre ai volontari Aeopc, sono intervenuti anche i tecnici della Provincia, la Polizia idraulica della Regione Lazio impegnati a monitorare i fiumi che fortunatamente non hanno fatto registrare problemi. Il blocco della Tarquiniese ha reso necessario istituire percorsi alternativi verso Tuscania e Viterbo, passando dalla Roccaccia e da Montalto di Castro. La strada è stata riaperta in serata.

Diverse le lagnanze degli automobilisti che sottolineano gli stessi disagi ad ogni diluvio.