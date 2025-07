CIVITAVECCHIA – Pioggia battente, tuoni e fulmini hanno colpito ieri il litorale, con particolare intensità su Civitavecchia. L’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile si è rivelata precisa: da metà mattinata temporali e forti rovesci hanno interessato l’area fino al pomeriggio. Black-out a intermittenza, strade allagate ma senza danni gravi. Più critica, come spesso accade, la situazione sull’Aurelia sud, tra Civitavecchia e Santa Marinella. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco, come a viale Togliatti per il crollo di parte di un cornicione.

