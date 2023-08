Clarissa Montagna

FIUMICINO - La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sul litorale laziale ha causato molti danni sul territorio di Fiumicino: il mare ha sommerso gli stabilimenti, il forte vento ha fatto crollare gli alberi e far fronte all’emergenza non è stato facile. Incessante il lavoro della «Protezione civile e di e tutti gli uomini e le donne che hanno fatto fronte alle necessità e alle emergenze della popolazione con abnegazione e professionalità» ai quali, con queste parole, l’Amministrazione comunale, il sindaco Baccini e la comandante della Polizia Locale, Daniela Carola, rivolgono i loro ringraziamenti.

Gli interventi, infatti, si sono svolti in quasi tutto il territorio e stanno proseguendo anche in questi giorni: «Il pronto intervento sta lavorando senza sosta h24 per la messa in sicurezza è sta provvedendo rimuovere i rami e le alberature cadute con il forte vento – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Stefano Costa -. I danni, però, sono stati limitati grazie alla costante e quotidiana attenzione che riserviamo al verde pubblico.

Fortunatamente non abbiamo visto le stesse criticità che sta affrontando Roma, ma ora l’obiettivo finire le operazioni di rimozione».

«Sul fronte mareggiate, invece,- ha proseguito Costa – stiamo attivando, in accordo con l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, un servizio straordinario per rimuovere tutta l’immondizia e i detriti trascinati dal mare negli stabilimenti balneari colpiti, in particolare a Fregene, ma anche nelle altre zone del territorio».

Le forti mareggiate, però, sono un problema che da molti, forse anche troppi, anni devastano le coste di Fiumicino, complice l’erosione. Su questo l’assessore all’Ambiente rassicura che «stiamo progettando una serie di azioni mirate alla salvaguardia delle nostre coste.

A 3 mesi dal nostro insediamento, stiamo portando avanti tali progetti che metteremo in atto grazie al supporto di tutti gli enti coinvolti. Certo, sappiamo tutti che contro natura non si può andare e che spesso la potenza di queste calamità naturali non si può arginare. Alcuni interventi sono stati già fatti, ma non si può solo tamponare. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio - conclude l’Assessore - con tutto l’impegno e la costanza necessaria».