FIUMICINO - Il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha firmato lo stato d’emergenza, in una riunione straordinaria con la giunta ed i capigruppo di maggioranza. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino tramite i suoi canali social. «Lo stato d’emergenza - spiega il sindaco - è valido per tutto il territorio comunale, fino a successiva dichiarazione di cessata emergenza, con particolare riferimento alla località prossime alla foce del Tevere: Focene, Fregene ed alle ulteriori località che dovessero essere interessate dal maltempo in corso, e nelle successive ore fino al termine della perturbazione». La forte ondata di maltempo e le mareggiate hanno, infatti, causato non pochi danni: a Focene l’acqua ha sommerso i chioschi balneari e i residenti hanno protestato perché hanno paura di finire di nuovo sott’acqua. Paura dovuta agli innumerevoli episodi in cui il mare ha raggiunto le abitazioni, l’erosione sembra non avere più un freno e le abbondanti piogge hanno causato allagamenti.