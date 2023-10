FIUMICINO - L’ondata di maltempo che sta flagellando la Capitale e il litorale romano non sembra dare tregua nemmeno a Fiumicino, dove nei giorni scorsi alcune località sono state colpite da una potente tromba d’ariai, che ha arrecato, soprattutto in zona Testa di Lepre, Aranova, Passoscuro e Maccarese danni a numerosi veicoli, ad edifici pubblici e privati e a stabilimenti balneari.

Il Comune ha, quindi, deciso di corre ai ripari dichiarando lo stato di emergenza «per forti venti di burrasca e forti piogge», con l’ordinanza del sindaco Mario Baccini del 25 ottobre.

«Visto l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale della Regione Lazio prot. n. U.1195942 del 23.10.2023 riguardante l’avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 23071 prot. 53591 del 23.10.2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – si legge nell’ordinanza -; che l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale succitato riporta testualmente che, «dal mattino di martedì 24 ottobre 2023 e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, con possibili raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici. Dalla tarda mattinata di martedì 24 ottobre 2023 e per le successive 18-24 ore inoltre si prevedono: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica, e forti raffiche di vento; che dalla ore 16,00 circa del giorno 24.10.2023 le località al nord del territorio comunale sono state interessate da forti piogge e raffiche di vento tipo tromba d’aria che hanno arrecato, soprattutto in zona Testa di Lepre, Aranova, Passoscuro e Maccarese danni a numerosi veicoli, ad edifici pubblici e privati e a stabilimenti balneari;

rilevato che la situazione in essere richiede l’immediato urgente e tempestivo ricorso a mezzi anche straordinari atti a fronteggiare la situazione di emergenza in atto e ad assicurare la ripresa della normalità; Considerato che tali eventi comporteranno delle spese ad oggi non quantificabili per le operazioni finalizzate al ripristino e alla messa in sicurezza; Ritenendo pertanto necessario dichiarare lo stato di emergenza nelle località del territorio Comunale; Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi; Visto il D.Lgs. 1/2018 con particolare riferimento agli articoli 2, 3 e 60»

Il sindaco dichiara «per le motivazioni espresse in premesse, lo stato di Emergenza per tutto il territorio comunale, dalla giornata del 24.10.2023 e fino a successiva dichiarazione di cessata emergenza, con particolare riferimento alle località al nord della Città che sono state interessate da forti piogge e raffiche di vento, tipo tromba d’aria e che hanno arrecato, soprattutto nelle zone di Testa di Lepre, Aranova, Passoscuro e Maccarese, ingenti danni a numerosi veicoli, ad edifici pubblici e privati ed a stabilimenti balneari.

Inoltre, con tale provvedimento, il sindaco ordina “Alla Struttura comunale di Protezione civile di garantire la sorveglianza a fini preventivi e di soccorso; alle Strutture Tecniche Comunali, ciascuna per le proprie competenze, di provvedere con i mezzi di legge a disposizione e provvedimenti di somma urgenza, al ripristino dello stato dei luoghi in materia di viabilità comunale, igiene pubblica e pubblica incolumità».