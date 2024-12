CIVITAVECCHIA – È stata emessa un'allerta meteo arancione per la giornata di domani, 8 ottobre 2024, su Civitavecchia e altre zone del Lazio, con rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche moderate.

La Protezione Civile prevede temporali intensi e rovesci sparsi, che potrebbero causare allagamenti locali, frane superficiali e innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua minori. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nelle aree più vulnerabili, come le zone a valle e i sottopassi, che potrebbero subire accumuli d'acqua. L'amministrazione comunale raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari e di seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza di tutti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA