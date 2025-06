Si accascia durante una maratona e perde i sensi. Claudio Ceccobelli, viterbese di 68 anni, è morto questa mattina in seguito a un malore.

E' accaduto durante la maratona amatoriale di Piansano.

L'uomo stava partecipando alla manifestazione sportiva Maternum Marathon quando ha accusato il malore ed è caduto a terra.

È stato subito soccorso dai sanitari del 118 che gli hanno praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. In pochi minuti è stato attivato anche l'elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per tentare il trasferimento d'urgenza in ospedale.

Nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo sul posto e il trasferimento d'urgenza in ospedale, per Ceccobelli non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo. Presenti sul posto anche i carabinieri. Ceccobelli, ex dipendente dell'Inps, appassionato di sport e trekking, era molto conosciuto nella Tuscia. La notizia della sua morte ha lasciato nello sconforto molti amici.

Gli organizzatori della maratona hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, sospendendo ogni iniziativa in segno di lutto.