LADISPOLI – Un rogo esploso in via dei Cacciatori ha avvolto una baracca con roulotte, sterpaglie e rifiuti. Paura ieri pomeriggio nella zona nord della città in via dei Cacciatori, al confine con la frazione etrusca di Campo di Mare. Sul posto si sono precipitati immediatamente i volontari della protezione civile Avalon e i vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova. In via dei Cacciatori poi anche i carabinieri della stazione locale, gli agenti del commissariato di via Vilnius e la polizia municipale. Si è alzata subito in cielo una colonna di fumo densa e nera visibile anche dalle spiagge del centro e della parte sude. Grande apprensione naturalmente per gli abitanti che vivono in quella zona che hanno abbandonato le loro case per ragioni di sicurezza ma non ci sono stati feriti. «Ho temuto il peggio – sostiene un residente, in prossimità del deposito andato a fuoco – fortunatamente le fiamme poi sono state spente». Odore acre e aria irrespirabile per il fuoco che ha incenerito la struttura, ma anche plastica, cassette di legno e rifiuti di ogni tipo. Con probabilità l’area dovrà essere bonificata ma potrebbero esserci delle attività investigative. Qualche disagio si è creato alla viabilità considerata la vicinanza a Torre Flavia, uno dei tratti costieri più affollati del litorale.

Aumenta in modo esponenziale numero dei roghi. Giornata da bollino nero ieri tra Cerveteri, Santa Marinella e Ladispoli. Il sospetto è che dietro ci sia sempre la mano dei piromani che anche in questa estate non stanno concedendo tregua.

©RIPRODUZIONE RISERVATA