FIUMICINO - Una serata conviviale per confrontarsi e stare insieme: proseguono le serate “Caminetto” promosse dal Rotary club Fiumicino Portus Augusti, Distretto 2080, che ha organizzato presso la spiaggia di Focene l’importante momento conviviale “Magie al tramonto”, di amicizia e confronto tra soci ed amici del club.

«La piacevole serata, secondo caminetto del club per la stagione estiva, ha costituito una valida occasione per incontrare i soci del club insieme con gli ospiti intervenuti, al fine di proporre e costituire progetti di rilevanza culturale, con lo scopo potenziare il service sul territorio, mediante la fattiva collaborazione di associazioni, enti, istituzioni pubbliche e scolastiche più rappresentative a livello locale».

Lo dichiara il presidente del club a.r. 2024/2025 Catia Fierli, che aggiunge: “All’incontro conviviale erano, infatti, presenti Carla Scarfagna e suo marito Saverio Proia, Paola Marini ed il presidente dell’associazione Obiettivo Fanciullo ODV, Sandra Abbondandolo, intervenuta insieme alla sua famiglia.

L’organizzazione di volontariato si occupa attivamente della tutela e del sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza con progetti ed attività aventi finalità solidaristiche e di utilità sociale, diffondendo in particolare la cultura del volontariato mediante l’accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati.

Il Rotary club Fiumicino Portus Augusti sta programmando per la metà di settembre un nuovo incontro aperto al territorio, in particolare all’associazionismo locale, nel quale saranno illustrate le attività programmatiche del club ed i progetti che si intenderanno realizzare durante l’anno rotariano 2024/2025, che si concluderà a giugno del prossimo anno. Tra le attività, oltre la prosecuzione di importanti progetti dedicati alla prevenzione ed alla disabilità per adulti e ragazzi, si proporranno iniziative che prevedano il coinvolgimento attivo del territorio e di tutte le sue molteplici potenzialità turistiche, imprenditoriali e formative.

Obiettivo del club è proprio quello di essere attrattivi per accogliere nuovi soci ed associazioni con cui collaborare per il service sul territorio», ha concluso il presidente del club a.r. 2024/25 Catia Fierli.