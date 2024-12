SANTA MARINELLA - “La maggioranza di governo è compatta, coesa e intenzionata a ripartire con slancio ed entusiasmo sul programma elettorale premiato dai cittadini alle scorse elezioni”.

A parlare è il Sindaco Pietro Tidei, che esterna la sua soddisfazione a margine della riunione di maggioranza tenutasi nei gironi scorsi, con l’obiettivo di proseguire l'opera di miglioramento e sviluppo della città. Il primo cittadino, ha sottolineato l’importanza di realizzare i progetti messi in cantiere in questi mesi, concentrandosi su quelli strategici per il futuro del territorio e per il benessere della comunità. “Abbiamo avviato e stiamo portando avanti numerosi interventi che rispondono alle necessità della nostra città – ha dichiarato il Sindaco – ma è fondamentale continuare a lavorare con la stessa determinazione e con nuovi stimoli. La nostra priorità resta quella di migliorare la qualità della vita dei cittadini, facendo crescere il nostro Comune sotto il profilo sociale, infrastrutturale e ambientale”. Tra le azioni in programma, il Sindaco, ha ribadito l'importanza delle opere pubbliche in corso, come la ristrutturazione delle scuole, l’ammodernamento delle strutture sportive e l’efficientamento energetico. A questi interventi si aggiungono nuove iniziative che riguardano la mobilità sostenibile, la riqualificazione di ulteriori aree verdi e la promozione di progetti culturali e sociali, per ridare slancio anche al settore turistico e commerciale e di promozione del territorio. “Vogliamo una città più moderna, sicura, ecologica e inclusiva – continua il sindaco - è questo l’impegno che abbiamo assunto con i cittadini e su questo continueremo a lavorare senza sosta. Ogni intervento è pensato per creare un futuro migliore per Santa Marinella, basato su sostenibilità, innovazione e coesione sociale”. Il programma elettorale, ripreso con rinnovato entusiasmo, mira anche a rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini, attraverso consultazioni pubbliche e momenti di confronto diretto con l'amministrazione, affinché ogni progetto risponda davvero alle esigenze del territorio. “D’ora in avanti – ha concluso Tidei – non abbiamo intenzione di cadere nei tranelli di chi, quotidianamente, continua a denigrare il nostro operato amministrativo, e anche da un punto di vista umano e personale. Al contrario, è nostra intenzione programmare una serie di iniziative di comunicazione istituzionale per informare quotidianamente i cittadini sul grande lavoro di riqualificazione generale che stiamo portando avanti con fatica e responsabilità da diversi anni, e che ci ha premiato alle urne, riconfermandoci con oltre il 51% dei consensi. Tutti noi desideriamo una città più pulita, più efficiente nei servizi e nelle infrastrutture ed è questo l’unico obiettivo da perseguire fino al termine naturale del mandato elettorale conferitoci dai cittadini di Santa Marinella e Santa Severa”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA