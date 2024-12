ALLUMIERE - Ad Allumiere domenica sarà il giorno della festa della Madonna delle Grazie e, mentre al santuario si susseguono i pellegrinaggi e le celebrazioni liturgiche, in paese si svolgerà la "Corsa dei somari in linea" e sarà un’altra giornata all'insegna della tradizione e della passione per gli equidi che, da anni, anima il paese collinare.

La manifestazione è promossa dall'amministrazione comunale in perfetta sinergia con la Pro Loco presieduta da Maria Pinardi, il delegato al Palio Augusto Superchi e con la collaborazione di Tiziana Franceschini. Nei giorni scorsi le varie scuderie delle Contrade e dei privati hanno iscritto (e stanno ancora iscrivendo) presso la Pro Loco i somari e i fantini. L'amministrazione comunale, grazie a una ditta specializzata e agli operai, provvederà a interrare la strada e a preparare la pista transennata lungo via Roma. La “Corsa in linea degli asini” è in programma domenica pomeriggio a partire dalle ore 16.30. Ogni anno questa corsa vede l'iscrizione di molti asini e riesce a richiamare per strada ali di folla lungo la pista: non a caso questa corsa amata e partecipata è la più antica corsa di asini di Allumiere e rientra nel calendario dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, patrona della diocesi. A differenza del Palio, in questa manifestazione non partecipano solo le Contrade di Allumiere, ma anche singoli e scuderie private che iscrivono i propri asini e i loro fantini. Da rilevare chevacquesta corsa sono ammesse le femmine degli equidi. Durante il Palio 2024, vinto dalla Contrada La Bianca, si è potuta osservare la velocità dei somari: questa corsa, quindi, si preannuncia davvero emozionante e spettacolare. Per tutti la "Corsa dei Somari in linea dell'8 settembre" e il "Memorial Alessio Torroni" (che si terrà sempre a settembre) sono una sorta di colpo di coda del Palio delle Contrade. La formula della corsa è quella classica delle batterie a due. Il percorso si snoderà lungo via Roma e 2 asini per volta partiranno coi loro fantini dalle gabbie che saranno posizionate davanti ai giardini di via Turati. Anche per questa corsa risuonerà il rumore più amato dagli allumieraschi: quello cioè della “sgabbiata”. Mossiere di questa competizione come al Palio 2024 è Paolo Stefanini; i giudici saranno invece nominati domenica mattina. Il percorso avrà il doppio transennamento per la sicurezza delle persone e degli asini. Il sindaco Luigi Landi guiderà la task force messa in campo per la sicurezza e la buona riuscita dell'evento. Saranno operativi la polizia locale, i volontari della Prociv di Allumiere (coordinati da Alfonso Superchi), i carabinieri, le varie forze dell'ordine. Sarà presente anche l'ambulanza con il medico e i volontari della sezione Allumiere e Tolfa della Croce Rossa (coordinati da Giulia Bonamici). "Questa è una corsa tradizionale e amata che fa parte delle radici allumierasche - spiega il delegato al Palio, Augusto Superchi - anche quest'anno stiamo lavorando al massimo per dar vita ad un'ottima edizione che possa divertire il pubblico. Invito tutti domenica a venire ad Allumiere per vivere un pomeriggio all'insegna della tradizione, della passione, della festa, dello sport e del senso di comunità". La giornata prenderà il via alle 10.30 con la messa in parrocchia; alle 12, invece, ci sarà la messa solenne al Santuario per onorare la Madonna delle Grazie officiata dal parroco don Roberto. La corsa in linea, in realtà, è nata prima del Palio e oggi pomeriggio si rinnoverà questa tradizione così sentita in cui i ragazzi possono dare prova delle loro abilità da fantino in un percorso completamente differente da quello del Palio delle Contrade. L'appuntamento quindi con la Corsa dei Somari è questo pomeriggio alle 16.30. Stasera poi gran finale con la serata “Paliesca” nel cortile della Scuola Primaria di via Turati, perché si svolgerà, come ogni anno, l'attesa proiezione del ''video report'' del Palio delle Contrade realizzato da Mirror Media dell'eccellente duo di videomaker Luigi Sestili e Fabrizio Antonacci.

