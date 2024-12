TOLFA - Ieri a Tolfa è stato ricordato l'anniversario del ritrovamento della Sacra Immagine della Madonna col Bambino conosciuta con il nome Madonna della Sughera. Il primo novembre 1502 due cacciatori tolfetani trovarono quesra sacra effige nei boschi di Tolfa.

Agli inizi del XVI Secolo, a Tolfa, fu costruita la Chiesa della Madonna della Sughera, in omaggio alla Vergine Maria. Si narra che il primo novembre 1501, durante la celebrazione degli Ognissanti, due cacciatori durante la camminata nei boschi tolfetani, si imbatterono nel ritrovamento di una Sacra Immagine raffigurante la Madonna con il figlio Gesù, posta tra i rami di una pianta di sughero. Giunta l’incredibile notizia allora sacerdote Don Astanio Astori, si decise di porre la Pia Immagine in un luogo sicuro ed accogliente, la Chiesa della Misericordia, trasportandola dal posto in cui era stata trovata fino al paese con una somma e grandiosa celebrazione. La stessa notte la Sacra raffigurazione sparì, per poi essere successivamente rinvenuta nel bosco sulla medesima pianta di sughero nulla quale era stata trovata dai due cacciatori il giorno precedente, ovviamente, questo chiaro segno divino, voleva far capire che il luogo in cui la Santissima Maria chiedeva essere adorata, era proprio quello, da qui fu attuata la decisione di costruire una chiesa includendo la pianta di sughero. A ricordare questo miracoloso ritrovamento sono stati i fedeli e anche Raphael DC nel gruppo Fb "Tolfa La Storia Siamo Noi" e anche Gianluca De Fazi.

A questa immagine fu particolarmente devoto e affezionato don Antonio Pascucci, il quale con grande impegno fece restaurare la chiesa, fece conoscere la Madonna della Sughera e in suo onore organizzava cerimonie e processioni. Per questo anniversario del ritrovamento della Sacra Immagine della Madonna della Sughera il poeta Roberto Paradisi Luca, poeta tolfetano, ha scritto una poesia: "Molti anni orsono un duo di cacciatori nel prepararsi a fare una battuta, partirono che già chiari bagliori nel cielo avevan fatto la venuta. Poco da Tolfa si trovavan fuori apparve loro mistica veduta, su sughera stupenda arcana piantaun quadro c'era della Vergin Santa. La loro vista subito s'incanta poi corrono a gridar della visione a Tolfa l'euforia diventa tanta la tela vien portata in processione. In nuovo posto il quadro ora s'impianta più idoneo per preghiera e devozione

in una chiesa in basso più locata della Misericordia già chiamata. E fu durante un'altra mattinata, passato un solo giorno al calendario, la sacra tela venne ritrovata sull'albero nel luogo originario. Da più persone fu cosa accertata non dicasi sia evento immaginario e fatto sta che pure in quel frangente a Tolfa fu portata nuovamente. Ma il giorno dopo tempestivamente, forse qualcuno già se l'aspettava, su quella pianta misteriosamente il quadro della Vergine tornava ed alto crebbe il grido della gente "Miracolo! Miracolo!" invocava he venne eretto allor su quella via un tempio per la Vergine Maria".

