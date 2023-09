Gloria pesa 52,10 quintali. Ieri mattina, come tradizione, è stata effettuata “la pesa” della macchina di Santa Rosa. Operazione resa possibile dall’Esercito che, grazie a particolari attrezzature di alzata a prova statica, hanno proceduto alla pesatura. I militari, con l’ausilio di un moderno macchinario elettronico utilizzato per pesare gli elicotteri Ch, quattro martinetti e quattro celle di carico con cavi, sono riusciti a stabilire con esattezza le misure della macchina. Rispetto allo scorso anno, Gloria è più pesante: nel 2022 si era fermata a 51 quintali e 45 chili. Il peso, da appalto, non dovrebbe superare i 52,5 quintali. Al termine delle operazioni, scambio di presenti tra Esercito, Comune, Sodalizio e la ditta di Vincenzo Fiorillo, costruttore di Gloria. I militari hanno consegnato una targa, mentre i costruttori hanno donato all’Esercito un modellino di Gloria. Al termine della pesatura la macchina è stata messa “in bolla”. Oltre alle centinaia di targhette commemorative già applicate in questi giorni se n’è aggiunta un’altra inaspettata. L’Aviazione dell’Esercito ha infatti deciso di omaggiare i propri caduti fissando sul lato sinistro di Gloria una targa per tutti i militari scomparsi sul campo di battaglia dopo aver dato prova del loro coraggio.