Dalla Regione si intravedono 16mila euro dalla Regione per la Macchina di Santa Rosa. La commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo, presieduta da Mario Luciano Crea che, ha espresso all’unanimità parere favorevole all’elenco delle manifestazioni tradizionali ammesse a patrocinio oneroso per il 2023. Si tratta di 300 beneficiari, tra Comuni e Pro Loco, per un totale di 1,336 milioni di euro, tra cui Viterbo per il trasporto della Macchina di Santa Rosa.

Il provvedimento è stato illustrato in quinta commissione dal direttore regionale Alberto Sasso D’Elia, a capo della direzione “Politiche giovanili, Servizio civile e Sport”. L’iter amministrativo è cominciato il 2 maggio scorso, con la determinazione dirigenziale n. G05843 pubblicata sul Burl n. 36 del 4 maggio 2023, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico, rivolto ai Comuni, alle Circoscrizioni di decentramento comunale e alle associazioni Pro Loco, per l’acquisizione della “manifestazione di interesse” nell'ambito dell'iniziativa: “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari, anno 2023”.

A seguito della pubblicazione dell’Avviso, sono pervenute complessivamente 418 istanze di “manifestazione di interesse”, di cui 244 relative ai Comuni e 174 alle Pro Loco. Successivamente, il 22 settembre scorso, la Commissione di valutazione ha trasmesso l’elenco delle proposte progettuali ammissibili, con i relativi punteggi attribuiti e l’elenco delle proposte progettuali escluse non avendo conseguito il punteggio minimo previsto nell’avviso pubblico.

La direzione regionale Turismo ha quindi comunicato l’elenco ordinato per punteggio e fascia predisposto dalla Commissione di valutazione, da cui risulta che le manifestazioni ammissibili a patrocinio oneroso per il 2023, in quanto valutate con punteggio pari o superiore a 45 punti , ammontano complessivamente a 300. Di queste quattro manifestazioni sono state collocate in fascia A (punteggio da 80 a 100) e beneficeranno di un contributo pari a 16mila euro ciascuna; 44 manifestazioni si sono piazzate in fascia B (punteggio da 63 a 79) e avranno un contributo di 6mila euro ciascuna; 252 manifestazioni, infine, rientrano nella fascia C (punteggio da 45 a 62), con un contributo di 4mila euro ciascuna. Le risorse complessivamente destinate all’attuazione del programma regionale unitario per la realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari del Lazio ammontano a euro 1.336.000,00, di cui 880mila euro a favore di Comuni e Circoscrizioni di decentramento comunale e 456mila euro a favore delle Pro Loco. I quattro Comuni valutati in fascia A dalla commissione – che quindi beneficeranno di un patrocinio regionale oneroso con contributo di 16mila euro ciascuno – sono: Arpino per il “Gonfalone 2023” (52ma edizione); Greccio per la “Rievocazione storica del primo presepe del mondo – edizione 2023”; Leonessa per la “Sagra della patata leonessana 2023” (33ma edizione); Viterbo per la manifestazione “Trasporto macchina di Santa Rosa 2023”.

Oltre al presidente Crea, hanno partecipato alla seduta ed espresso parere favorevole allo schema di deliberazione di giunta, la vicepresidente della quinta commissione, Edy Palazzi (FdI), e i consiglieri: Marco Bertucci, Maria Chiara Iannarelli, Vittorio Sambucci (tutti di Fratelli d'Italia), Cosmo Mitrano (Forza Italia) e Orlando Tripodi (Lega).