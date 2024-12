CERVETERI – Macchie oleose sospette nel tratto di Campo di Mare. Molte segnalazioni ieri mattina da parte dei bagnanti che si trovavano sulla spiaggia a prendere il sole o a fare il bagno. Anche perché le scie melmose sono state trascinate fino a riva dalla corrente attirando un po' le attenzioni di molti tra residenti e villeggianti. Alcuni non hanno perso tempo scrivendo sui social e pubblicando le immagini in particolar modo sul gruppo del comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare. «Tutto questo è inaccettabile – si sfoga Paolo – ogni anno si verifica ciò e le amministrazioni locali non hanno mai affrontato seriamente la questione».

C’è chi ha ipotizzato diversi scenari di inquinamento, chi invece addebita le chiazze a questioni naturali. Sul caso si è già attivata la Capitaneria di porto di Ladispoli-San Nicola, contattata nella giornata di ieri, per verificare di cosa si tratti. Non è da escludere appunto che sia un fenomeno legato alle piogge dei giorni scorsi con la fuoriuscita dell’acqua dei fossi. Potrebbe essere a questo punto materiale inquinante arrivato dai torrenti limitrofi. Tutti aspetti che dovranno valutare le autorità marittime che già si sono attivate per fugare ogni dubbio.

