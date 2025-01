CIVITAVECCHIA – A supporto delle scelte dell’amministrazione comunale interviene anche la consigliera comunale del Pd Maila Maccarini. «A seguito anche di quanto accaduto nei giorni scorsi a due ragazzi pestati perché si tenevano per mano - sottolinea la Maccarini - noto che anche a livello locale vengono attaccate iniziative che segnano, da parte della nostra amministrazione, l’inizio di un qualcosa che non dovrebbe neanche essere difeso, in quanto dovrebbe essere intrinseco nel concetto di libertà. Invece c’è ancora bisogno di ribadire con fermezza che la difesa dei diritti delle persone gay, lesbiche e più in generale delle persone Lgbtq+ si fonda su principi di uguaglianza, non discriminazione e rispetto per l’autodeterminazione di ciascun individuo e che ogni individuo ha il diritto di esprimere liberamente il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere senza paura di repressione o punizione».

«Promuovere una cultura di inclusività, educando le persone sui diritti e le realtà delle persone lgbtq+ - aggiunge la consigliera - è essenziale per ridurre l’ignoranza e il pregiudizio ed è fondamentale combattere qualsiasi forma di violenza o discriminazione basata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere. A livello globale, molti paesi hanno fatto progressi significativi, ma in molte altre nazioni le persone Lgbtq+ continuano a lottare per il riconoscimento e la protezione dei loro diritti. La difesa di questi diritti è un impegno che riguarda tanto le istituzioni quanto la società civile, affinché venga garantita la dignità e l’uguaglianza per tutti. Le leggi devono garantire la protezione delle persone Lgbtq+ da crimini di odio e abusi».

