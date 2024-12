FIUMICINO - Tragedia a Maccarese dove un operaio è morto schiacciato da una gru: è successo in una ditta agricola del territorio, mentre il giovane, un 29enne – regolarmente assunto – stava effettuando manutenzione sul macchinario.

La gru si sarebbe staccata con il cedimento dei cavi di sostegno, schiacciando l’operaio. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno provato a rianimarlo, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di un fatto accidentale, ma indagano ora le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Non è tardato il cordoglio dell’amministrazione comunale di Fiumicino, per stringersi intorno alla famiglia del giovane deceduto:

«In attesa che vengano ricostruite le dinamiche dell’incidente sul lavoro nella località di Maccarese a seguito del quale, ieri, è deceduto un giovane operaio, il sindaco, Mario Baccini e l’amministrazione comunale di Fiumicino, porgono le più sentite condoglianze alla famiglia»

