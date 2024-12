BASSANO ROMANO - Lutto nel paese per la morte do don Eugenio Ferri, per 73 anni monaco del monastero di San Vincenzo Martire.

I confratelli, monaci Benedettini Silvestrini, lo ricordano come un «grande lavoratore, sempre con la corona del rosario in mano, un esempio di uomo e monaco per tutti». Don Eugenio, benvoluto da tutti a Bassano Romano, aveva compiuto 98 anni il 2 marzo scorso. Si è spento giovedì sera, 14 marzo. Ieri, dalle 10 alle 18, è restata aperta la camera ardente nella sala capitolare del monastero. Mentre i funerali sono fissati per le 11 di sabato oggi, 16 marzo. Sarà poi tumulato nel cimitero della casa madre dell'ordine Silvestrino dove riposano le reliquie del santo fondatore e tanti altri monaci suoi confratelli. «Un abbraccio affettuoso a don Eugenio - commenta su Facebook il sindaco di Bassano Romano, Emanuele Maggi -. Non dimenticherò i tuoi sorrisi e tutte le volte in cui mi hai raccontato la storia del tuo percorso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA