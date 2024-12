TARQUINIA – Lutto nella cittadina tirrenica per l’improvvisa scomparsa di Roberto Tomassini, colonnello dell’Esercito Italiano, deceduto in seguito ad malore. Classe 1960 era da poco andato in pensione. Con la passione per la politica ha militato in Alleanza Nazionale e si è candidato più volte alle elezioni amministrative senza mai riuscire ad essere eletto. Appresa la notizia, tra i primi a manifestare il proprio cordoglio, il gruppo di Fratelli d’Italia di Tarquinia. «Apprendiamo con immenso dolore - scrivono - la notizia della scomparsa del colonnello Roberto Tomassini, storico militante della destra locale sempre in prima linea nelle varie attività portate avanti dal partito in questi anni. Roberto era un uomo di partito vecchio stampo, che ha sempre garantito la sua presenza ed il suo impegno in tutte le fasi attraversate dalla nostra comunità, sia quelle più belle che quelle più difficili. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze».

Anche il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Massimo Giampieri, ha espresso cordoglio in una nota per la morte del colonello Tomassini, ricordandolo per aver «amato con orgoglio la patria e gli ideali di destra».