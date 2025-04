CERVETERI – Polvere, transenne, lavori che procedono a passo di lumaca. Residenti e comitati di nuovo pronti a puntare l’indice contro il cantiere che non procede celermente. Il degrado avanza in piazza Prima Rosa, nella frazione balneare di Campo di Mare. «Non sappiamo come siano gestiti i finanziamenti – accusa un abitante – ma i lavori sono fermi. Siamo in un posto dimenticato da 60 anni». L’importo complessivo del finanziamento è di oltre 2 milioni di euro e si tratta di un progetto di riqualificazione e di valorizzazione del tratto di lungomare attraverso la realizzazione di un impianto sportivo lineare e in aggiunta del completamento del parco urbano-naturalistico inclusivo con parcheggi annessi. Insomma, un piano strategico, grazie al contributo economico dell’Unione Europea, per rimettere in sesto una zona troppo spesso dimenticata dalla classe politica. «Ci sono cumuli di calcinacci, recinzioni e non si vede cosa si sta costruendo, non si vedono nemmeno gli operai. Da una parte detriti, dall’altra roulotte e il lungomare che sembra un deserto», è la testimonianza di Giulia. I residenti chiedono interventi celeri. «In realtà sono giorni che le ruspe tolgono i pavimenti rotti dei marciapiedi. La mattina iniziano alle 7,30. Li vedo dalle mie finestre. Hanno portato via montagne di calcinacci...ora vediamo cosa succederà», dice Cecilia. Si teme anche per la sicurezza dei bambini. «Io ci abito qui – si accoda Laura – ed è una cosa pietosa. Stiamo così da due mesi ed è pericoloso perché i pini potrebbero cadere ma ancora non hanno risolto. Terra fango e sassi». La stagione estiva è alle porte e la preoccupazione è anche per gli operatori balneari che temono ripercussioni. Le previsioni più ottimistiche indicherebbero oltre centomila presenze durante i mesi di luglio e agosto. «Cercheremo di capire cosa c’è questo ritardo del cantiere – conclude Alessio Catoni – lo stato di abbandono dell’area è sotto gli occhi di tutti».

