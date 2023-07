ALLUMIERE - Allumiere in lutto per il 46enne originario di Allumiere, David Conti: lunedì pomeriggio si terranno le esequie nel paese.

Con un messaggio social i familiari di David Conti hanno fatto sapere che lunedì pomeriggio ad allumiere si celebreranno i funerali del 46enne precipitato dal davanzale della mansarda della casa della madre.

L'intero paese ancora non si rassegna per la perdita di questo uomo straordinario ed eccezionale, amato da tutti.

Un uomo intelligente, carismatico che pur vivendo nella capitale non aveva mai dimenticato il suo paese, la sua famiglia e la sua gente.

Dopo l'esame autoptico c'è stata la camera ardente per un paio d'ore presso l'Istituto di medicina legale del policlinico (di fronte all'area di accesso del cimitero del Verano) e qui parenti, amici e colleghi hanno potuto rendergli omaggio e salutarlo. Il corpo è stato poi restituito alla famiglia e domani, 24 luglio, alle ore 16-16.30, presso la Chiesa di Maria SS. Assunta in Cielo ad Allumiere in piazza della Repubblica si terranno le esequie di David.

La famiglia ha fatto sapere che al posto dei fiori preferiscono che si lasci un offerta all'Adamo così come David avrebbe voluto.

