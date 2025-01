FIUMICINO - Una chiesa gremita, tante lacrime e tanto silenzio. Palloncini in cielo e fiori in mare. Così la città di Fiumicino ha dato l’ultimo saluto a Massimo e Claudio Di Biase: padre e figlio pescatori, che hanno perso tragicamente la vita in mare, nelle acque antistanti Focene, travolti da una violenta bufera che si è abbattuta improvvisamente sul litorale.

La comunità di Fiumicino si è stretta attorno alle famiglie delle vittime per onorare la memoria di due uomini noti e amati per la loro passione per il mare e il loro instancabile lavoro. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Mario Baccini, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, il Direttore Marittimo del Lazio Michele Castaldo il Comandante della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, Silvestro Girgenti, l’assessore alla Pesca Stefano Costa, , l’assessore Regionale alla Pesca Giancarlo Righini, la Consigliera Regionale Michela Califano e assessori e consiglieri comunali.

«Una tragedia che ha profondamente scosso la nostra comunità. A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, esprimo vicinanza e cordoglio alle famiglie in questo momento di grande sofferenza. - dichiara il sindaco Mario Baccini. - Massimo e Claudio erano uomini che incarnavano la passione per il mare e i valori di dedizione e sacrificio che sono parte integrante della nostra storia. Anche di fronte alla consapevolezza dei pericoli del mare, non hanno mai smesso di vivere il loro lavoro con amore e coraggio», ha aggiunto il sindaco.

Al termine della cerimonia, una motovedetta della Capitaneria di Porto ha accompagnato un’imbarcazione dalla quale sono state simbolicamente lanciate corone di fiori in mare. La processione lungo via Torre Clementina, seguita da una folla silenziosa e commossa, ha reso un ultimo, toccante omaggio ai due pescatori.