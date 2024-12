CERVETERI - Luca e Damiano si sono conosciuti nei corridoi di scuola, all'Istituto superiore Mattei di Cerveteri. Un’amicizia nata per caso, con Luca, oggi 33enne, che voleva allacciare rapporti con nuovi amici. Un ragazzo speciale, affetto da disabilità, che ha visto in Damiano un amico vero e sincero. Dopo qualche anno, quest’ultimo ha aperto la sua attività di parrucchiere e da quel giorno Luca gli fa compagnia mentre lavora. Un gesto di affetto e inclusione, che si estende anche fuori queste mura, vista la passione che condividono per la Roma. La mamma di Luca è contenta che suo figlio abbia ricevuto un'accoglienza bella e sincera. «Veramente, la vita di Luca è cambiata quando si rincontrato con Damiano, da quel momento in poi, ogni giorno, viene a trovarlo, condividendo tante passioni, dalla Roma al calcetto. Certe azioni amorevoli fanno bene al cuore, ti fanno capire che ci sono ragazzi dal cuore grande. L’inclusione è uno strumento importante per accogliere persone meno fortunate degli altri». Nei prossimi giorni, Damiano è stato segnalato come uno dei vincitori del premio “Altruismo”, che si svolgerà a Roma. Un riconoscimento a una persona che ha trovato spazio per un ragazzo pieno di vita e amore per il prossimo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA