CERVETERI – Le fototrappole continuano a mietere “vittime”. Altri residenti sono finiti sotto gli occhi elettronici degli impianti che funzionano eccome e anche in questi giorni hanno individuato decine e decine di persone che hanno abbandonato i loro sacchetti dell’immondizia in strada o sui marciapiedi. Tutto è documento e pubblicato sull’Albo pretorio del municipio con tanto di orario, data e targa dell’auto per gli incivili che non si sono mossi a piedi. Perché nell’elenco ci sono anche quelli che pensavano di farla franca nell’oscurità depositando i rispettivi sacchetti a terra prima di riprendere la via di casa. Le telecamere sono gestite dalla Polizia locale di via Friuli e il forcing è destinato a proseguire soprattutto in previsione della stagione estiva quando il fenomeno delle discariche abusive solitamente aumenta con l’arrivo di migliaia di vacanzieri, specie nelle frazioni di Cerenova e Campo di Mare.

I diretti interessati potranno visionare, o eventualmente contestare, la sanzione ricevuta al comando dei vigili urbani o comunque anche sull’albo del comune. «Il conducente del veicolo x depositava tre sacchi contenenti rifiuti a lato dei contenitori destinati alla raccolta di oli vegetali, non osservando le prescrizioni relative alla raccolta differenziata», è riportato in una delle multe da oltre 200 euro. Giorni fa gli operatori ecologici hanno rimosso almeno 150 mastelli privi di tag o non associati ad alcuna utenza Tari. Un’altra battaglia della classe politica per il decoro urbano.

