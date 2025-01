Entro l’inizio dell’estate, al più per la fine dell’anno, riaprirà i battenti lo storico cinema Lux a viale Trento. A darne notizia è il producer televisivo viterbese Carlo Cozzi, che è il fautore dell’iniziativa per l’amicizia trentennale con il proprietario del Dopolavoro ferroviario, Maurizio Burani, titolare della struttura, e la conoscenza dei fratelli Ferretti, proprietari del Cinetusciavillage.

«A maggio del 2024 Maurizio Burani, cui mi lega un’amicizia ormai trentennale, presidente del Dopolavoro ferroviario, proprietario dell’ex cinema Lux, mi è passato a fare visita al museo degli anni Ottanta a Viterbo e, parlando del più e del meno, mi ha chiesto se, per me, c’era la possibilità di riaprire quel cinema».

A parlare è Carlo Cozzi, producer televisivo viterbese che, dopo la brillante iniziativa di un piccolo museo sugli anni ’80 in pieno centro, ora tenta un’altra sfida: riportare il cinema a Viterbo. «Siamo stati d’accordo sul fatto – continua Cozzi – che una struttura come il cinema Lux, ancora tenuta abbastanza bene malgrado sia chiusa da quasi 5 anni, non sia utilizzata per il suo scopo».

Quindi l’idea di Carlo Cozzi. «Ho quindi pensato – continua il producer – che una soluzione praticabile potesse essere quella di chiedere ai fratelli Ferretti, proprietari del Cinetusciavillage, se fossero interessati a gestire il cinema Lux una volta riaperto. Li ho quindi incontrati e si sono detti subito ottimisti e disponibili a gestire il Lux una volta che, Maurizio Burani, lo avesse riaperto».

Si è quindi passati dalle parole ai fatti. «Ho fatto in modo poi – continua Cozzi – che i fratelli Ferretti facessero un sopralluogo al cinema Lux per capire quale fosse la mole di lavoro da fare per riaprire la struttura con le dovute autorizzazioni per l’ok dalla commissione spettacolo. Il sopralluogo ha evidenziato che i lavori da fare non erano enormi».

Dopo il primo sopralluogo ne è seguito un secondo «con la mia collega alla pari Simona Tartaglia – dice ancora Carlo Cozzi – con la quale faccio parte del tavolo di lavoro della Film commission comunale di Viterbo. Abbiamo quindi coinvolto l’assessore Patrizia Notaristefano dato che ha lei, ora, la delega alla film commission».

Si è entrati, quindi, nella fase operativa. «Tutto è in mano all’ingegnere che segue i lavori di messa a norma dell’intero edificio per ricevere il nullaosta della commissione spettacolo. Una volta che il cinema verrà riaperto verrà gestito dai fratelli Ferretti che, al momento, sono gli unici che possono gestire un cinema monosala: purtroppo con la crisi del cinema e il calo degli spettatori nella sale per le piattaforme in streaming. Dal momento che loro già hanno un multisala con 9 ambienti non entrano ovviamente in competizione con loro stessi: in altri casi la gestione sarebbe economicamente sconveniente».

Tutto ciò, quindi, lascia grandi possibilità che riapra finalmente un cinema a Viterbo. «Siamo fiduciosi che il cinema Lux riapra – spiega ancora Cozzi – entro la fine dell’anno e, forse, anche prima dell’inizio dell’estate. La riapertura del cinema Lux, inoltre, è un’ottima base di partenza per l’avvio della riqualificazione di una zona della città che, purtroppo, presenta delle criticità». Carlo Cozzi è un producer televisivo e cinematografico: ha vinto il Globo d’Oro con il docu-film “Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato” e ha prodotto “Retrottanta”, un festival dedicato alla cultura degli anni Ottanta che ha trasformato in video tematici su ogni anno di quel decennio e nel museo a tema aperto nell’angolo tra via Roma e piazza del Plebsicito.