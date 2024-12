TOLFA - "La Rocca di Tolfa: orizzonti e Musica. Lo sguardo dei suoni: è stata inaugurato sabato mattina alle ore 11 presso la Rocca l'organo realizzato dell'artista Stefano Cioffi. "Lo Sguardo dei Suoni" è un'opera unica nel suo genere.

L'organo realizzato nello spazio del Belvedere proprio sotto la Chiesa e il Castello della Rocca di Tolfa è un'opera plastico-istallativa dell'artista Stefano Cioffi, realizzata dal Comune di Tolfa grazie ad un bando della Regione Lazio "Un paese ci vuole". Ispirato dall'idea dell'organo del mare a Zara, in Croazia, che accompagna lo spettatore nel suo affaccio verso l'orizzonte, l'organo alla Rocca offre a chi siede ad ammirare il panorama un'esperienza sensoriale ed emozionale. L'organo non solo completa lo spazio fisico del luogo, suggerendo suggestioni e contaminazioni, ma grazie ad un sistema di diffusione musicale, inonda il Belvedere di melodie che accompagnano la permanenza del visitatore in uno dei luoghi più magici che Tolfa possiede.

"La Rocca è profondamente inserita nell'animo dei Tolfetani e di quanti la conoscono. Salire alla Rocca è di per sé, un'esperienza bellissima: a soli 5 minuti a piedi dalla piazza Guglielmo Matteotti, si può godere di un panorama mozzafiato che, specie nei giorni di tramontana, spazia dal Terminillo fino al mare. Con l'opera dell'organo, l'esperienza si completa". Investire nella valorizzazione della Rocca, come già fatto con l'apposizione dei cartelli dedicati alla poesia a braccio, il sentiero che si muove intorno alla Rocca fino all'affaccio dietro al castello ed ora l'opera: "Lo Sguardo dei Suoni rientra tra gli obiettivi programmatici dell'amministrazione tesi a migliorare l'offerta turistica e la permanenza dei visitatori".

