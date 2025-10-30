CERVETERI – Una lite nel traffico, poi uno dei due tira fuori una pistola spray al peperoncino. Sono stati i carabinieri della stazione locale ad intervenire e denunciare in stato di libertà un 22enne del posto per minaccia aggravata. L'episodio è avvenuto nel centro abitato di Cerveteri, durante un diverbio tra due persone scaturito per motivi di viabilità. Nel corso della discussione, il giovane avrebbe minacciato l'altro conducente impugnando la pistola spray, che, per forma e dimensioni, è stata scambiata per un'arma da fuoco vera, generando in chi se l'è vista puntata un forte stato di paura e agitazione. A seguito di una perquisizione domiciliare, l'arma è stata ritrovata e sequestrata.