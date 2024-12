ALLUMIERE - È stato L'irlandese Killian O'Brien a conquistare il 72° GP di ciclismo Madonna delle Grazie - Memorial Vincenzo Amici che si è svolto lo scorso 7 settembre e che ha visto i ciclisti impegnati nel "Giro dei faggi". La manifestazione è stata promossa e organizzata dal Gruppo Ciclistico Allumiere in collaborazione con l'associazione "Madonna delle Grazie", con il Comune e la Pro Loco. Sul palco in piazza della Repubblica, oltre agli organizzatori, sono stati presenti Giorgio Venanzi consigliere della Fondazione Ca.Ri.Civ e il presidente "Spedizionieri di Civitavecchia" Oreste Spadoni.

Il Gran Premio Madonna delle Grazie quest'anno è stato dedicato alla memoria di Vincenzo Amici: a premiare il vincitore Killian O'Brien è stata la figlia di Vincenzo Amici Gina. L'irlandese Killian O'Brien ha dominato il 72° GP Madonna delle Grazie - Memorial Vincenzo Amici.

Con una fuga solitaria di 90 Km il corridore del "Veleka Team" è riuscito a conquistare ad Allumiere la sua seconda vittoria stagionale.

Oltre sessanta gli juniores iscritti al 72° GP Madonna delle Grazie che ha visto dopo pochi km l'attacco del corridore del Veleka Team. Il vantaggio di O'Brien si è attestato subito sul minuto di vantaggio sul gruppo. A metà gara il corridore al comando ha raggiunto i due minuti di vantaggio e al suo inseguimento si è creato un gruppetto di dieci corridori e nello specifico: Laino, Mungoven e Evans compagni di squadra del fuggitivo, Sciarra (Team Franco Ballerini), D' Ulizia e Cappelli (CPS Professional Team),Ricca (Audax Fiormonti) Pera Ricciutelli (Vini Fantini), Musilli (Team Belvedere). Ben coperto dai propri compagni di squadra il vantaggio del fuggitivo è dilagato fino a 3'30'': ciò gli ha permesso di arrivare solo al traguardo di Allumiere a braccia alzate. Alle spalle del vincitore è stato Laino ad aggiudicarsi la volata degli inseguitori davanti a Sciarra.

O'Brein si è aggiudicato anche il "Premio Combattività" in memoria di Vittorio e Veneto Moraldi.

La gara si è svolta in modo ineccepibile sotto l'aspetto tecnico e agonistico. Il vincitore ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un ottimo corridore, grazie anche al suo preparatore Roberto Petito, un tecnico qualificato ex professionista, esperto e conoscitore del percorso, il quale, lo ha saputo portare alla vittoria con una tattica perfetta, (molto simile ad una vittoria conseguita da lui stesso durante una gara da dilettante qui ad Allumiere). Il sindaco Luigi Landi al termine della manifestazione ha commentato: "Ancora una volta si è rinnovata la tradizione del GP Madonna delle Grazie di ciclismo che ha visto giovani ciclisti provenienti da diverse regioni competere sul faticoso, ma meraviglioso percorso in saliscendi che unisce Allumiere a Tolfa e La Bianca. Devo complimentarmi con il vincitore O'Brien di nazionalità irlandese e ringraziare l'organizzazione, l'associazione Madonna delle Grazie con il presidente Ivo Moraldi e Pietro Zaini, i volontari, la polizia locale, la polizia provinciale, le protezioni civili di Allumiere, Tarquinia e Tolfa e tutte le forze dell'ordine. Un ringraziamento speciale alla famiglia del compianto Vincenzo Amici a cui è stato dedicato il Memorial". Ivo Moraldi invece ha dichiarato: "Ringrazio il sindaco Luigi Landi, il consigliere Cariciv Giorgio Venanzi, il presidente dell'agenzia spedizionieri Oreste Spadoni e la compagna Gina Amici, l'orologeria Ceccacci 1897, tutti gli sponsor e collaboratori, la protezione civile, la Croce Rossa, la Proloco di Allumiere e i volontari".

Ottima l'organizzazione dell'associazione Madonna delle Grazie, del Gruppo Ciclistico Allumiere, in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Landi. Perfetto il servizio della polizia locale, dei carabinieri, della Croce Rossa di Allumiere coordinata da Giulia Bonamici, del team della Proloco e dei volontari della Protezione Civile coordinati da Alfonso Superchi.

