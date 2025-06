LADISPOLI – Liquami nel fiume Vaccina. Situazione risolta in tempi rapidi grazie ai controlli ambientali da parte della Guardia Costiera di Ladispoli, coordinata dal comandante Cristian Vitale, intervenuta lungo gli argini del Sanguinara interessato da un intervento di sanificazione straordinaria, eseguito da Acea, a seguito di uno sversamento avvenuto nei giorni scorsi puntualmente segnalato dagli abitanti che non sopportavano più i miasmi nella zona. Il problema sarebbe stato causato da un piccolo guasto a una conduttura, che ha determinato la fuoriuscita di sostanze proibite nel canale che poi sfocia a mare. L’intervento di bonifica, concluso nelle ultime ore, ha l’obiettivo di ripristinare le condizioni igieniche del corso d’acqua, prevenendo impatti sull’ambiente e sulla salute pubblica. L’attività di monitoraggio riguarda non solo il comune di Ladispoli, ma si estenderà anche al vicino territorio di Cerveteri, con particolare attenzione ai fossi più esposti al rischio di inquinamento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA