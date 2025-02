TARQUINIA – Emozioni e solidarietà per la tradizionale polentata organizzata dal Lions Club di Tarquinia il 21 febbraio, che ha devoluto 1280 euro all’associazione “Il Ponte” di Civitavecchia, raccolti con una lotteria benefica. La cena è stata l’occasione per esprimere un gesto concreto di vicinanza verso chi, ogni giorno, lavora per il benessere delle persone più fragili. I fondi serviranno ad aiutare la onlus nel recupero del centro che accoglie minori, giovani e donne con bambini danneggiato dall’alluvione dello scorso autunno. Hanno partecipato alla serata i soci dei Lions Club di Viterbo, Ronciglione, Montefiascone, Bracciano, Civitavecchia Porto Traiano, Roma Quirinale, Roma Augustus e Campagnano Romano, che con la loro presenza hanno dimostrato vero spirito di servizio, forza che contraddistingue i soci Lions. Presente il sindaco Francesco Sposetti, che ha portato il suo saluto e confermato il pieno sostegno alle iniziative promosse sul territorio dal Lions Club di Tarquinia. Nel corso dell’evento, l’avvocato Piero Messina, membro del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano e tra i fondatori de “Il Ponte”, ha evidenziato l’importanza della onlus attiva a Civitavecchia, con un centro polifunzionale realizzato per prevenire e risolvere i diversi disagi sociali. "“Il Ponte” costituisce un solido punto di riferimento del litorale tra Tarquinia e Civitavecchia – afferma la presidente del Lions Club di Tarquinia Roberta Ranucci -, con tante figure professionali che si mettono a disposizione per far fronte a situazioni spesso drammatiche. Abbiamo quindi ritenuto opportuno stringersi attorno a questa splendida realtà, con la nostra tradizionale polentata solidale. Un ringraziamento speciale va ai soci del Club, per lo spirito di servizio e la fattiva partecipazione dimostrati. Ringrazio inoltre i rappresentanti dei vertici distrettuali, i presidenti di Zona B Laura Voccia, di Zona A Walter Zambelli, di Zona C Vittorino Scacchi, i presidenti e i soci dei Club presenti, per aver portato il loro contributo a una causa di solidarietà così sentita, perché solo agendo in sinergia e unendo le forze si ottengono risultati significativi”. Parole di gratitudine sono arrivate dai rappresentanti dell’associazione “Il Ponte”, che è stata fondata nel 1978 da don Egidio Smacchia, per la sensibilità dimostrata dal Lions Club di Tarquinia, attraverso una bella e sentita conviviale di solidarietà.

