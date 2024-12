TARQUINIA - Il Lions Club di Tarquinia continua con successo la raccolta degli occhiali usati. Chiuse le prime scatole di raccolta e inviati al Centro Italiano Lions Occhiali Usati presso Chivasso ( To) i primi 165 paia di occhiali con grande soddisfazione da parte dei soci del Club , vista la grande partecipazione e generosità dimostrata da tanti cittadini nell’accogliere positivamente l’iniziativa promossa dal Lions Club di Tarquinia. «Siamo molto contenti del risultato ottenuto in così pochi mesi dall’avvio della raccolta, -riferisce la presidente Laura Voccia- segno di una grande sensibilità e umanità dei nostri concittadini ad un service così importante che potrà consentire a tantissime persone in molti posti del mondo di tornare a vedere attraverso l’uso di lenti correttive che non tutti possono permettersi. Solo in Italia si stima che sono oltre 2.000.000 le persone che possono avere difficoltà a procurarsi gli occhiali di cui necessitano, soprattutto i bambini, gli anziani e i tanti rifugiati. Continua sul territorio la nostra opera di sensibilizzazione sui problemi di vista, dallo screening dei più piccoli, alla donazione di occhiali . Ringrazio Foto Ottica Valerioti per il valido contributo che sta offrendo al service mettendosi a disposizione di chiunque voglia donare occhiali da vista e/o da sole che non utilizza più , depositandoli nelle apposite scatole presenti nel negozio. Colgo l’occasione per fare a nome del Club tanti complimenti alla proprietaria Antonietta, che da tantissimi anni porta avanti l’attività che fu del padre Emilio con grande passione e per la quale ha ottenuto recentemente due importanti riconoscimenti dall’ Ass. Italiana Ottici e Optometristi sia quale Negozio Storico dal 1957 operante nella nostra cittadina sia per 40 anni della sua lunga attività professionale quale Maestro Ottico.” Il Lions Club di Tarquinia ringrazia chi ha già donato ed esorta alla prosecuzione di questa importante opera di solidarietà rivolta a combattere la cecità soprattutto dei bambini ed anziani in Italia e nel mondo.

