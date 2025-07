CIVITAVECCHIA – Due proposte dalla Quinta Commissione del Csm per il posto di nuovo procuratore di Firenze: 3 voti (Claudia Eccher, Eligio Paolini e Ernesto Carbone) sono andati ad Alberto Liguori (nella foto), attuale procuratore di Civitavecchia, e 3 voti (Maurizio Carbone, Michele Forziati e Domenica Miele) per Rosa Volpe, procuratrice generale a Salerno. Proposto invece al plenum all’unanimità come nuovo presidente di sezione della Corte di Appello di Roma-settore civile, Benedetta Orsetta Thellung De Courtelary, nuovo presidente del Tribunale di Sondrio Patrizio Gattari, presidente del Tribunale per i minorenni di Genova Domenico Pellegrini, presidente di Sezione del Tribunale di Perugia Angela Avila, nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Rovigo Silvia Marini, nuovo Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo Vito Di Giorgio, presidente di Sezione della Corte di Appello di Milano Francesco Di Stefano, nuovo presidente della Corte di Appello di Trieste Maria Caterina Chiulli, presidente del Tribunale di Fermo Pierfilippo Mazzagreco, nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Lucca Nidia Genovese, nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Cagliari Giorgio Latti.

Doppia proposta per il presidente del Tribunale di Treviso: 3 voti (Paolini, Eccher e Carbone E. ) per Andrea Carli e 3 voti (Forziati , Carbone M. e Miele) per Daniela Ronzani. Come presidente di Sezione della Corte di Appello di Roma- settore penale, 2 voti ( Eccher e Paolini ) per Cristina Capranica e 3 voti (Forziati, Carbone M. e Miele) per Carmine Castaldo con un astenuto ( Carbone E. ). Come nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Salerno- settore penale, 4 voti (Forziati, Carbone M., Miele e Carbone E. ) per Gabriella Passaro, con 2 astensioni (Eccher e Paolini).