ALLUMIERE - Alunni della Secondaria di primo grado dell'IC Tolfa Allumiere (plesso Faggeto) a scuola di "Liberazione" il 28 aprile in piazza grazie ad una iniziativa dell'Anpi di Allumiere in collaborazione con l'amministrazione comunale e la scuola collinare. La sezione ANPI di Allumiere ha proposto questa iniziativa all'amministrazione Comunale che ha reso possibile lo svolgimento del calendario delle commemorazioni del 25 aprile anche con le scuole che si é svolta lunedì mattina. "Noi dell'Anpi manifestiamo il proprio ringraziamento per questo importante evento - spiega la segretaria Anpi Allumiere, Catia Galimberti - la celebrazione dell' 80° anniversario con i ragazzi delle scuole medie di Allumiere è avvenuta nel luogo della memoria storica collettiva ove vennero messi al muro 24 uomini poi deportati nelle carceri di Bracciano, alcuni di loro sottoposti a interrogatorio a Via Tasso dalle SS ai quali è stata dedicata una targa sulla facciata del Municipio. Il professor Pietro Pierantozzi ha rilasciato una preziosa testimonianza del padre On. Ortensio Pierantozzi e della madre Zelina Piroli autrice del libro "La Resistenza nei miei ricordi". Bella testimonianza è stata resa anche dall'assessore Simone Ceccarelli nipote e pronipote dei deportati Domenico e Decio Fracassa. Gli alunni hanno preparato letture di brani del libro e offerto una magnifica interpretazione strumentale di "Bella Ciao". I ragazzi sono stati protagonisti nella piazza del paese ed è stata una bella immagine, parlare di pagine di storia della Resistenza di Allumiere che incontrano le nuove generazioni di futuri uomini e donne. Grazie alle professoresse e ai professori che hanno preparato i ragazzi, grazie alla vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione Marta Stampella, grazie al sindaco Luigi Landi e grazie all'assessore Simone Ceccarelli. Un grazie di cuore al professor Pietro Pierantozzi per la testimonianza e la lezione di Resistenza data ai ragazzi. Soprattutto grazie alle ragazze e ai ragazzi presenti, attenti e partecipi. È stata veramente una bella manifestazione, un bel quadro di Allumiere da incorniciare, di interesse storico e vivacità culturale".

