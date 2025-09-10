CIVITAVECCHIA – Nel pomeriggio, alle 13.40, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in un delicato soccorso a piazzetta del Conservatorio. Un bambino di circa 5 anni, per cause accidentali, è rimasto chiuso dentro l’auto dei genitori. Durante l’uscita dalla vettura, la sicura centralizzata si è attivata, impedendo alla madre di aprire le porte per far uscire il piccolo. La squadra della Bonifazi, arrivata rapidamente, ha valutato con attenzione la situazione per agire con la massima cautela, evitando di spaventare il bambino. In pochi minuti i vigili hanno liberato il bimbo, smontando il deflettore posteriore dalla parte opposta e permettendo così l’estrazione. Il piccolo è stato poi affidato al personale sanitario per un controllo precauzionale.