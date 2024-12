CERVETERI - Cercasi organizzazione di volontariato per la spiaggia Liberamente.

A lanciare l’avviso pubblico è stata l’amministrazione comunale etrusca. Obiettivo: individuare chi si occuperà della postazione che da qualche anno accoglie i diversamente abili per garantire loro un’estate al mare.

«Nello specifico - spiegano dal palazzetto comunale - gli assegnatari dovranno occuparsi dell’accompagnamento, dell'assistenza per la balneazione e della permanenza, in totale sicurezza, presso la struttura balneare “Liberamente”, situata presso il Lungomare dei Navigatori Etruschi, in un'area appositamente dedicata, Per la realizzazione di tale progetto è stata individuata un'area dedicata presso il Lungomare dei Navigatori Etruschi, che consentirà la presenza di persone diversamente abili, ciascuna assistita dal proprio accompagnatore, per un numero massimo contemporaneo di persone pari a 18, di cui 9 soggetti diversamente abili e 9 accompagnatori. Viene inoltre concessa all’assegnatario la possibilità di installare nell’area, a proprie spese, un food truck o un chiosco bar container, adibito alla somministrazione di cibo e bevande, aperto a tutti e non riservato agli utenti della struttura “Liberamente”. La spiaggia Liberamente dovrà essere operativa a partire dal 1 Luglio fino al 15 Settembre 2024».

L’avviso completo di tutti i dettagli, i moduli e la modalità di presentazione delle domande sono consultabili sul sito del Comune di Cerveteri.

