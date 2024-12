Anche quest'anno la Giornata Internazionale della donna sarà celebrata dalla Provincia di Viterbo, a testimonianza del forte impegno dell'istituzione provinciale sul tema

Il presidente della Provincia di Viterbo con la consigliera di parità supplente Dominga Martines e la consigliera delegata alle pari opportunità Giulia De Santis, anche quest'anno hanno voluto celebrare in maniera importante la giornata del 8 Marzo ponendo in primo piano le problematiche e gli sviluppi della condizione femminile in Italia e nel mondo.

Il tema scelto per il 2024 sarà: Libera di essere donna: nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro.

Nell'incontro che si terrà in provincia organizzato dalla consigliera di parità Dominga Martines si cercherà di riflettere sul cammino delle donne verso la conquista dei diritti civili e sociali. Infatti nonostante gli enormi progressi esistono ancora molte disparità tra uomo e donna: la parità salariale e' ancora lontana, la violenza di genere è ancora una pratica diffusa in alcuni paesi e un comportamento accettato in altri L'incontro si aprirà alle ore 10 nella sala consiliare della Provincia, Venerdi 8 marzo, con i saluti istituzionali del presidente della Provincia Alessandro Romoli, della consigliera provinciale con delega alla parità Giulia De Santis e della consigliera di parità supplente Dominga Martines. Seguiranno gli interventi del questore di Viterbo Fausto Vinci; del direttore della Asl Antonio Pizzotto; della presidente della sezione Imprenditoria femminile della Cciaa Giuseppina Polidori. Interverranno inoltre Silvia Somigli per la Uil Scuola, la responsabile della Segreteria generale della Cisl Elisa Durantini e per il Centro antiviolenza dell'Unitus le dottoresse Carla Centioni e Valentina Mulà; per il Centro Antiviolenza Penelope la dottoressa Marta Nori.

Chiuderanno gli interventi della dirigente scolastica dell'istituto Paolo Savi, la professoressa Paola Bugiotti e del Liceo M.Buratti la professoressa Stefania Fidanza. Nel corso dell'incontro gli alunni del liceo musicale Santa Rosa di Viterbo eseguiranno dei brani musicali.

