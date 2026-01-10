S. MARINELLA – L’ex sindaco replica al responsabile della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino: «Vedo che da molti mesi nessuno risponde a Stefano Marino, perché nessuno evidentemente lo prende sul serio – dice Tidei - la città non gli conferisce alcun peso, tantomeno valenza politica. Io invece voglio dargli una piccola soddisfazione, facendogli notare che il bilancio per l'esercizio finanziario 2026-2028 è stato approvato dalla commissaria prefettizia. Evidentemente è rimasto due mesi indietro». «Ho inoltre spiegato che le discariche abusive sono la causa primaria ad incidere sulla percentuale della raccolta differenziata - prosegue Tidei - Continuo a ripetere, a lui come agli altri, che se molti cittadini la smettessero di buttare irresponsabilmente rifiuti dappertutto la percentuale salirebbe enormemente. Quindi la raccomandazione da parte di chi non è più sindaco, cercate di essere civili e di non sporcare il territorio».

