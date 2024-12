Presentato all’Angelo Sale: è Danilo Bacchi il nuovo allenatore dell’Etrurians, squadra che milita nel campionato di Prima categoria. È il successore di Tonino Graniero. I gialloviola saranno nello stesso girone anche altre due formazioni etrusche: la DM84 e una tra Borgo San Martino e Città di Cerveteri, anche se quest’ultima spera nel ripescaggio in Promozione. «Inizia per me una nuova avventura – commenta – e sarà la mia prima volta in una prima squadra. Lascio l’under 15 dell’Academy Ladispoli con cui mi sono trovato molto bene ma avevo anche voglia di fare questo salto. C’è tempo per lavorare e programmare il futuro, ringrazio la società ovviamente per avermi chiamato». Da registrare gli ingressi nella dirigenza di Marco Pierini e a dar manforte ci saranno Walter Squarcia e Ciro Avolio. Il ds sarà sempre Fabio Ciampa e il dg Enzo Freddi. Il nuovo capitano Davide Iacovella: una conferma. «Fin quando potrò – ammette il centrocampista– cercherò sempre di dare il mio contributo. Ci aspetta un’altra annata importante, sono felice di ripartire». Presto potrebbero essere svelati i primi colpo di mercato. «Dopo questo periodo di riposo – parla Enzo Freddi – c’è entusiasmo nel ripartire e la scelta è stata quella di pensare a un allenatore giovane, come Danilo Bacchi, motivato e pronto per questa nuova avventura insieme».

©RIPRODUZIONE RISERVATA