Avrebbe riportato “lesioni devastanti” Luciano Di Pietra, il 75enne investito e ucciso la sera dell’Epifania in via Gioacchino Rossini. È quanto emerso dall’esame esterno sul corpo dell’uomo eseguito venerdì a San Lazzaro, esame effettuato al posto dell’autopsia.

Non ci sarebbero dubbi, quindi, circa il fatto che il decesso sia stato causato dall’investimento. L’uomo in particolare avrebbe riportato lesioni al cranio, al torace e una gamba. Nelle prossime ore saranno fissati i funerali. Per l’incidente la procura ha indagato il 22enne alla guida dell’auto per omicidio stradale. Il giovane è risultato negativo ai test di alcol e droga. Secondo la prima ricostruzione il 75enne stava rincasando dopo la consueta passeggiata con il suo cane quando, mentre attraversava la strada davanti alla propria abitazione, è stato travolto da una Volkswagen Polo rossa guidata dal 22enne. L’uomo e il cane sono sono stati sbalzati per diversi metri mentre l’auto si è fermata dopo oltre ottanta metri. Di Pietra è morto dopo l’arrivo in ospedale, il cane invece sul colpo.