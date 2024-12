LADISPOLI – Attimi di tensione davanti al circo a viale Mediterraneo dove è in corso una protesta contro i circhi con gli animali. La fuga del leone Kimba che ieri ha tenuto in apprensione tutto il territorio, e non solo, ha infatti acceso i riflettori sul problema della presenza degli animali in gabbia. Virali i video del leone a passeggio per le vie di Ladispoli e fiumi di commenti solidarietà all’animale. Dalle parole ai fatti, è infatti in corso un’accesa protesta proprio davanti al circo dove si trovano animalisti tra cui Enrico Rizzi. Presente anche il deputato Borrelli. Sul posto le forze dell’ordine. (SEGUE)

