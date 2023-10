MONTEFIASCONE – Guardiamoci intorno: la nostra quotidianità è caratterizzata dalla presenza di tanti animali diversi, spesso non ce ne rendiamo neanche conto.

Eppure, ognuno di loro ha un ruolo molto importante per tutti noi, ma anche per il nostro ecosistema. Ed è proprio a loro che dedichiamo l’edizione 2023 della giornata degli Animali, il 7 e 8 ottobre.

Ovviamente tra tutti gli animali indispensabili per la sopravvivenza dell’uomo vi è quello di cui si parla più spesso, le api. Esistono 20mila specie di api sul pianeta, racchiuse in alveari che arrivano a contenere fino a 40mila esemplari.

Le api come abbiamo imparato nel corso degli anni,sono probabilmente la specie più indispensabile. Senza di esse, infatti, alla razza umana rimarrebbero pochi anni di vita. Eppure, a causa dei cambiamenti climatici e di alcune malattie che le hanno colpite, il numero è drasticamente sceso in poco tempo fino all’80% in meno. «I nostri volontari vi aspettano a Montefiascone a piazzale Roma sabato 7 e domenica 8 ottobre dalle 11 alle 18», fanno sapere dall’Enpa.

