TARQUINIA - Da ieri è possibile acquistare la legna da ardere dell'Università Agraria di Tarquinia, un servizio riservato a i soli utenti tarquiniesi.

Lo riferisce in una nota il presidente dell’ente di via Garibaldi Alberto Riglietti.

"La legna è in vendita in pezzatura da 1 metro, e si trova presso il Centro aziendale alla Roccaccia. Tutti i cittadini di Tarquinia potranno prenderla per avere una scorta per il futuro periodo invernale al prezzo concorrente di 9 euro al quintale iva inclusa».

«Con l'occasione - aggiunge il presidente Riglietti - ringrazio il consigliere delegato Gianluca Pascucci, gli uffici e il centro aziendale per il lavoro svolto. Chi deciderà di fare l’acquisto potrà rivolgersi presso agli uffici dell’ente in via Giuseppe Garibaldi 17 o al numero 0766 856016, per verificare la disponibilità, stabilire le modalità di pagamento del quantitativo di legna desiderato e concordare il ritiro con i nostri dipendenti".

