CIVITAVECCHIA – «Anche questa mattina, come tutti gli anni, con i primi giorni di pioggia sono emerse tutte le difficoltà e le criticità dei nostri istituti cittadini, in particolare nel Liceo Guglielmotti».

Lo dice, per la Lega giovani, Rebecca Renda che interviene per evidenziare nuovamente le problematiche legate all’edilizia scolastica nell’istituto di via dell’Immacolata.

«I problemi – prosegue – che si presentano sono sempre i soliti, tra cui: infiltrazioni di acqua, aule allagate, bagni guasti e fuori uso, fanno da cornice a una situazione insostenibile per gli studenti e le studentesse del liceo Guglielmotti. Sono proprio gli stessi studenti e studentesse del liceo a denunciare questa situazione inaccettabile».

La Lega Giovani di Civitavecchia esprime «la solidarietà – proseguono – a tutti gli studenti di Civitavecchia e si schiera al loro fianco. Non è possibile fare lezione e studiare in questo modo. Una società civile investe sui propri giovani e li aiuta, non li ostacola nel loro percorso. La Lega Giovani di Civitavecchia si attiverà in tutte le sede istituzionali, e in particolare nella Città Metropolitana di Roma, dove purtroppo ci troviamo all’opposizione. La Lega richiamerà i responsabili delle scuole al rispetto dei loro doveri».

