TARQUINIA - Venerdì 14 marzo, alle ore 17, la sala consiliare del Comune di Tarquinia ospiterà la presentazione di Le tre unità, raccolta di poesie di Mara De Santis.

L’opera, composta da trenta poesie, è scritta in tre lingue – italiano, spagnolo e inglese – riflettendo la naturale predisposizione dell’autrice a esprimersi in più codici linguistici, senza passaggi di traduzione.

Ogni lingua rappresenta una diversa sfumatura della sensibilità dell’autrice: l’italiano è legato all’intimità emotiva, lo spagnolo esprime l’istinto, mentre l’inglese si presta all’astrazione e al pensiero.

La raccolta è il risultato di un percorso che affonda le radici nell’amore per la poesia, nato negli anni del liceo con lo studio di Petrarca e approfondito in ambito accademico attraverso la lettura di opere in lingua originale. Tra le influenze principali dell’autrice, un riferimento particolare è dedicato a Federico García Lorca.

L’incontro con l’autrice sarà arricchito dalla lettura di alcune poesie della raccolta, tramite le voce di studenti ed ex studenti dell’Istituto San Benedetto, dove Mara De Santis insegna. L’evento è organizzato dal Comune di Tarquinia e dalla Biblioteca Comunale di Tarquinia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA