ALLUMIERE - TOLFA - Dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio a portare il sole in collina ci hanno pensato le donne in rosa. Sabato mattina infatti Tolfa e poi Allumiere sono state piacevolmente invase da tante donne che hanno partecipato all'undicesima edizione di “Emozioni in Rosa”, promossa come ogni anno in modo impeccabile dal gruppo Komen dei Monti della Tolfa, coordinatore magistralmente dall'attivissima Elena Riversi.

Rispetto agli altri anni si è riscontrata una riduzione delle persone partecipanti: molti infatti si sono lasciati fermare dalla paura del maltempo, visto che fino al giorno prima la pioggia ha imperversato. I paesi di Tolfa, La Bianca e Allumiere sono stati resi ancora più belli e suggestivi con allestimenti rosa ovunque.

Ad accogliere le partecipanti a Tolfa è stata la banda "Giuseppe Verdi" diretta dalla sindaca Stefania Bentivoglio. Meraviglioso l'allestimento del palco e della piazza: davvero eccezionale e di forte impatto il grande striscione che scendeva dal balcone del palazzo comunale creato artigianalmente da una volontaria con il messaggio forte e chiaro dell'importanza della prevenzione. Sulla piazza è stata posta, invece, una grande farfalla, il volto di una donna e un grande fiore. Dal palco sotto il Comune si sono susseguiti i vari interventine saluti delle autorità: la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, la consigliera regionale on. Marietta Tidei, la vicesindaca di Tolfa Laura Pennesi, l'assessore Alessandro Tagliani; per il comune di Allumiere sono intervenute la vicesindaca Marta Stampella e la delegata alle Pari Opportunità Alessia Brancaleoni. In questa undicesima edizione per la prima volta ha partecipato il chirurgo senologo oncologo Antonio Franco, il quale ha colpito tutti con la sua competenza e per la sua carica umana e ormai tutte le donne in rosa e i residenti di Tolfa e Allumiere l'hanno ormai adottato.

Presente alla manifestazione della Komen anche la vicepresidente della Pro Loco di Tolfa Angela Ceccarelli che da anni fa parte della Komen. Alla giornata è stata presente anche la dottoressa Marinella Linardos, una delle ideatrici della manifestazione e da sempre vicina alle donne in rose di questo territorio. Sul palco di Tolfa è stato annunciato il nuovo presidente dell’Adamo dei Monti della Tolfa, Antonello Carta: quest'ultimo è poi intervenuto sul palco ad Allumiere. Sul palco è poi salita Elena Riversi, la quale ha ricordato i tanti anni della Komen in collina e ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato.

Durante la giornata sono stati raccolti fondi per l'associazione Susan G. Komen attraverso vendita di gadget Komen, la lotteria. A coordinare tutta la giornata è stata Elena Riversi, infaticabile “guida” delle Donne in Rosa di Tolfa e Allumiere: il suo è un lavori silenzioso che porta avanti tutto l'anno grazie anche a tanti volontari. Da ben 11 anni questa manifestazione, ideata e voluta dal professor Gianluca Franceschini insieme a Elena Riversi e alla dottoressa Marinella Linardos, si svolge in collina e, nonostante il tempo trascorso, c'è sempre entusiasmo e tanta solidarietà: in tanti contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione.

Forte è stato lanciato in più momenti e a più voci il messaggio sull’importanza della prevenzione e dal palco il dottor Antonio Franco ha spiegato il valore della prevenzione e ha esortato tutti a: “Seguire uno stile di vita sano, seguendo la dieta mediterranea, facendo movimento ed evitando il fumo: tutto questo abbatte drasticamente il rischio di contrarre un tumore”. Dal palco stato rivolto un pensiero all'eccezionale Vittorio Ferlicca scomparso recentemente prematuramente. Dopo gli interventi e gli intermezzi musicali della banda Verdi dal palco il dottor Antonio Franco e Elena Riversi hanno lanciato il palloncino rosa in ricordo di tutte quelle che non ce l'hanno fatta. Emozionante il momento in cui è srara cantata la canzone delle Donne in Rosa frutto di un bellissimo progetto per le donne operate al seno a cura del compianto maestro Rossano Cardinali. Come ogni anno da sotto l'arco gonfiabile c'è stato lo start della camminata e un folto gruppo e partito scortato dall’ambulanza della Cri e dai mezzi della Pro.Civ tolfetana, coordinata dal neo presidente Antonio Morra, ha attraversato la frazione de La bianca tutta colorata di rosa, da dove si sono aggiunti altri partecipanti, per arrivare ad Allumiere verso le 11.30: qui allestimenti meravigliosi realizzati dalle volontarie e sistemate per le vie principali del paese hanno colpito tutti.

Ricco e goloso il tavolo del punto ristoro curato dall'associazione Adamo: dolci artigianali, bibite, caffè, tè, pizza, stuzzicherie varie sono stati distribuiti a partecipanti alla camminata. Ad Allumiere lecdonne in risa hanno trovato la Festa d'Autunno e dei giochi popolari promossa dal comune e dalla Pro Loco. Anche sul palco di Allumiere si sono alternati al microfono esperti ed autorità. Oltre al dottor Antonio Franco pure la dottoressa Marinella Linardos, psicologa del reparto senologia del “Gemelli”, e poi il sindaco di Allumiere Luigi Landi, con la vice Marta Stampella e la delegata alle Pari Opportunità Alessia Brancaleoni. Da Tolfa sono intervenuti di nuovo la vice sindaca Laura Pennesi e il presidente Adamo, Carta ed Elena Riversi. Da Civitavecchia Annalisa Di Giovanni ha portato i saluti dell’Andos-Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, evidenziandone impegni e iniziative come la “banca delle parrucche”. Il sindaco Luigi Landi ha ringraziato tutti i partecipanti e ha ricordato il professor Gianluca Franceschini che ha contribuito alla nascita della manifestazione così come il dottor Sabatino D’Archi e il professor Riccardo Masetti che da anni guida il reparto di senologia del Policlinico “Gemelli” di Roma ed è stato ed è sempre vicino alle donne di questo territorio. Il sindaco Landi ha anche sottolineato che giovedi il professor Masetti terrà la sua ultima lezione all'università e per la Komen dei Monti della Tolfa sarà presente la coordinatrice del gruppo collinare Elena Riversi. Travolgente il flashmob delle due scuole di danza: Dance World di Gabriella Moroni con la coreografa Dorella Leoni e New Dance Evolution Center di Isabella Superchi, le cui giovanissime allieve hanno ballato sulle note di brani come Viva la vida (Coldplay) suonata dalla banda Amici della Musica di Allumiere. È poi seguita l'estrazione dei biglietti con l'assegnazione di tanti bellissimi premi offerti dai commercianti di Tolfa, Allumiere e La Bianca. Ad estrarre i biglietti sono state le allieve delle due scuole di danza. Davvero eccezionale il "Pranzo in Rosa" a cura della Cooperativa Alfa 2 che ha servito ai commensali un’ottimo menù a base di prodotti tipici locali, nella sala mensa della scuola elementare. Da rilevare che tutti hanno veramente gradito i fantastici piatti serviti e realizzati con prodotti del territorio. Viva Emozioni in rosa, quindi, e viva le donne in rosa. Complimenti all'infaticabile Elena Riversi che da molti anni guida la Komen dei Monti a Tolfa e da 11 anni con tutti i volontari dei comuni di Tolfa, Allumiere e La Bianca organizza questo evento che ha il duplice scopo di ricordare a tutti l'importanza della prevenzione e di rassicurare sul fatto che di tumore alla mammella si può guarire. Grazie infinite a tutti quelli che hanno fatto tutti i meravigliosi allestimenti, a tutti coloro che hanno collaborato, a tutte le associazioni e a tutti i commercianti e, soprattutto, a chi ha partecipato rendendo tutto più bello. "Ringraziamo - spiega la coordinatrice della Komen dei Monti della Tolfa, Elena Riversi - le amministrazioni comunali di Tolfa e Allumiere, la Pro Loco di Tolfa Allumiere, le Università Agrarie dei due comuni, la Croce Rossa di Tolfa Allumiere, le associazioni: Adamo, Click, Artiamo, Fidapa, Airone, Snoc, tutti i volontari, le attività commerciali dei due paesi, l'ASD Tolfa Calcio, l'US Allumiere, la Cooperativa Alfa, l'ASP Monti della Tolfa, Gruppo scout Agesci Tolfa 1 e tutte le associazioni che contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione”.

